Stiri pe aceeasi tema

- PERCHEZIȚII in Alba: Mai multe persoane, suspectate de fals și inșelaciune. Un CAR prejudiciat cu 12.000 de lei PERCHEZIȚII in Alba: Mai multe persoane, suspectate de fals și inșelaciune. Un CAR prejudiciat cu 12.000 de lei La data de 27 septembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj ndash; Seviciul de Investigatii Criminale cu sprijinul politistilor Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea procuroriilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, pun in…

- Marți dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Ordine Publica au pus in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, doua in județul Prahova și trei intr-o comuna din județul Dambovița, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii…

- Marți dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Ordine Publica au pus in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, doua in județul Prahova și trei intr-o comuna din județul Dambovița, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii…

- La data de 9 august 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt, cu sprijinul politistilor Serviciului de Investigare a Criminalitatii Gorj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, au pus in aplicare 11 mandate de perchezitie,…

- FOTO VIDEO| Percheziții ale polițiștilor din ALBA la persoane banuite ca ar fi furat cablu din rețelele de telecomunicații: Prejudiciu de ZECI de mii de lei Percheziții ale polițiștilor din ALBA la persoane banuite ca ar fi furat cablu din rețelele de telecomunicații: Prejudiciu de ZECI de mii de lei…

- Ieri, pe 5 iulie, au fost desfasurate 19 perchezitii in casele unor persoane banuite de proxenetism de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale Constanta. Conform unei informari din partea Politiei Romane, la data de 5 iulie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in executare, marți, 4 iulie, 12 mandate de percheziție domicilara, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de…