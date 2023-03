Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii fac perchezitii in 15 județe și in capitala. Sunt efectuate percheziții inclusive…

- Peste 100 de polițiști din cadrul structurilor de investigare a criminalitații economice, investigații criminale, criminalistica, arme explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale și ordine publica efecueaza luni 23 percheziții in Capitala și trei județe.

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata…

- Percheziții domiciliare la persoane banuite de inșelaciune, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals in declarații [video width="848" height="480" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2023/02/VID-20230222-WA0002.mp4"][/video] In aceasta dimineața, 22 februarie,…

- Acțiune de amploare, la primele ore ale zilei de joi, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata și agravata, cu un prejudiciu de circa 2.000.000 de euro. Astfel, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice…