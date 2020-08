Stiri pe aceeasi tema

- Conform autoritaților, pana astazi, 2.074 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 20.07.2020 (10:00) – 21.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 36 decese ( 26 barbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau,…

- Orașul New York marcheaza prima zi, in aproape patru luni, fara un niciun singur deces cauzat de coronavirus, potrivit ultimelor date statistice, scrie NYPost.Datele de la departamentul de sanatate al orașului New York, publicate duminica, nu au inregistrat niciun caz mortal COVID-19 sambata - prima…

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 1.437 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 15.06.2020 (10:00) – 16.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, marți dimineața, au fost raportate alte patru decese ale unor persoane infectate cu coronavirus.Bilanțul morților a ajuns la 1.343, dupa cum urmeaza:Deces 1340 - Barbat, 68 ani, București. Data confirmare: 06.04.2020. Data deces: 08.06.2020. Comorbiditați:…

- Inca opt persoane au murit din cauza noului coronavirus in Romania. Bilanțul morților a ajuns la 1296. Printre victime se afla și o asistenta medicala de 46 de ani, din Botoșani Deces 1289. Femeie, 92 ani, județ Bistrița-Nasaud. Data confirmare: 14.05.2020. Data deces: 02.06.2020. Comorbiditați: HTA,…

- Grupul de Comunicare strategica anunța ca, miercuri seara, au mai fost raportate alte patru decese ale unor persoane confirmate pozitiv cu coronavirus.Bilanțul morților a ajuns la 1.227, dupa cum urmeaza:Deces 1224 - Barbat, 51 ani, județ Bihor. Data confirmare: 26.05.2020 (fragmente necroptice). Data…

- Inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al celor decedati ajungand la 1.202, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Deces 1.198 - Barbat, 84 ani, judetul Vrancea. Data confirmare: 19.05.2020. Data deces: 23.05.2020. Comorbiditati: HTA, stenoza hepatica,…

- Autoritațile au anunțat, astazi, noi decese cauzate de infecție cu coronavirus. La nivel național, bilanțul negru a ajuns la 1124 de victime. The post Noi decese cauzate de infecție cu coronavirus, in Romania. Bilanțul oficial a urcat la 1124 de victime appeared first on Renasterea banateana .