- Aproximativ 3.760 de tone de plastic plutesc in Marea Mediterana, conform unui model dezvoltat de o echipa de cercetatori greci cu scopul de a monitoriza rutele si destinatiile acestui material ajuns in ape, informeaza EFE luni. Studiul, publicat luni in "Frontiers in Marine Science" si semnat…

- Doi scafandri amatori au descoperit monede din aur din timpul Imperiului Roman, perfect conservate, in timp ce strangeau gunoiul de pe fundul marii. Potrivit specialiștilor, cele 53 de monede constituie una dintre cele mai mari colecții gasite vreodata in Europa. Luis Lens și cumnatul lui Cesar Gimeno…

- Aproape 56% dintre studentii Universitatii din Craiova sustin ca pandemia de Covid-19 le-a afectat viata in foarte mare masura, iar cele mai afectate domenii ale vietii au fost relatiile cu prietenii, starea psihica si pregatirea a student. Acestea sunt rezultatele unui studiu sociologic realizat de…

- Hackerii au atacat mai multe companii, solicitand rascumparari, in timpul crizei coronavirusului, in contextul in care multi dintre angajatii acestor companii au lucrat de acasa, in regim de telemunca, conform concluziilor unui studiu publicat luni, transmite DPA. Studiul, realizat de Institutul de…

- Deseurile din plastic descoperite in mii de cuiburi din nord-vestul Europei reprezinta o amenintare serioasa pentru pasarile marine din regiune, au avertizat cercetatorii, potrivit DPA. Un studiu, care a durat patru ani, a fost realizat de oamenii de stiinta de la Institutul de Cercetari de Mediu din…

- Guvernul federal american ar fi trebuit sa opreasca finanțarea cercetarii la Institutul de Virologie din Wuhan in 2015, atunci cand China a redus cooperarea cu francezii in construirea și funcționarea laboratorului, potrivit liderului unei investigații asupra originilor COVID-19 de catre Departamentul…

- Adrian Ruicanescu, cercetator la Institutul de Biologie, a prezentat pe pagina de Facebook cazul invaziei de ploșnite care au devenit extrem de agasante pentru clujeni. „Deja exista o isterie apropo de ploșnițele dantelate, numite hilar de unii <>. Sunt insecte mici, aparținând…

- O boala virulenta, cu evoluție rapida, suferita de coralii din Caraibe, ar putea fi provocata de apa de balast deversata de nave, arata studiile cercetatorilor, conform The Guardian . Boala – denumita ”stony coral tissue loss disease” (SCTLD) și avand ca efect pierderea țesutului coralului, ca urmare…