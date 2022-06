Peste 350 de doctoranzi care își prezintă cercetările în cadrul „Conferinței Școlilor Doctorale” de la Galați La Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați se desfașoara „Conferința Școlilor Doctorale”, aflata la cea de a 10-a ediție și la care participa peste 350 de cercetatori și vor conferenția profesori universitari din Franța, Slovacia, China, India, Turcia și din Romania. Evenimentul științific are ca obiective prezentarea și dezbaterea rezultatelor cercetarii studenților doctoranzi de la universitați din țara și strainatate și realizarea unor parteneriate in domeniul cercetarii, inovarii și al transferului tehnologic. In cadrul celor 14 secțiuni legate de principalele domenii ale cercetarii doctorale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

