- Fostul Palat al Justitiei din municipiul Focsani a fost reabilitat cu fonduri europene de catre Consiliul Judetean (CJ) Vrancea si redat circuitului public, fiind transformat intr-un Muzeu al Viei si Vinului.Primul eveniment gazduit de noul muzeu vrancean este Concursul National de Vinuri din cadrul…

- Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, va invita la Atelierele Toamnei, organizate in cadrul Fetivalului Internațional al Viei și Vinului „Bachus”, in perioada 20 – 22 octombrie 2023, la Galeriile de Arta din Focșani, in intervalul orar 12.00 – 17.00. Va asteptam…

- In cadrul Concursului Național U10 – U8 de Lupte Libere desfașurat la Calarași, o noua generație de sportivi luptatori au obținut rezultate remarcabile la prima lor participare la Concursul Național destinat copiilor de 10 și respectiv 8 ani. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a…

- Festivalul Internațional al Viei și Vinului ”Bachus 2023” va avea loc in acest an intre 20-22 octombrie. In aceasta perioada, județul Vrancea va fi gazda Concursului Național de Vinuri „BACHUS 2023”, un prestigios eveniment de tradiție pentru județul Vrancea din domeniul vinicol. „Obiectivul concursului…

- Concursul National de Gimnastica Aerobica “Cupa Iasului”, saptamana aceasta, la Iași. Clubul Sportiv de Gimnastica GIMNIS Iași și Federația Romana de Gimnastica organizeaza, cu sprijinul Consiliului Județean Iași, in zilele de 23 și 24 septembrie 2023, intre orele 9.30-20.00, la Sala Polivalenta “Dan…

- Vranceanca Elena Radu este caștigatoarea de anul acesta la categoria Junior a Festivalului Internațional „Citta di Mascalucia” – Italia 2023. Festivalul s-a desfașurat pe secțiuni: junior, adolescenți, tineri peste 25 ani și creație. Conform datelor furnizate de profesoara Aurelia Vaida din Focșani,…