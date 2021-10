Stiri pe aceeasi tema

- Yuan Renguo, fostul presedinte al celui mai important producator de bauturi spirtoase din China, Kweichow Moutai, a fost condamnat la închisoare pe viata pentru luare de mita, a anuntat joi instanta, potrivit AFP si Global Times, citate de Agerpres.Renguo (64 de ani) este acuzat ca a acceptat…

- Fostul șef al Corpului de Control al Prefectului, Gheorghe Cotin, actualmente administrator public al comunei Șcheia, prins beat la volanul mașinii de serviciu in februarie 2020, a fost condamnat de Judecatoria Suceava la o pedeapsa de 9 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe o ...

- Imaginile au fost surprinse pe Transfagarașan, iar pe filmare se vede cum o femeie iese pe geamul autoturismului și fotografiaza insistent doi urși aflați pe marginea șoselei. Dupa catva secunde, unul dintre animalele salbatice sare sa o atace, dar turista se ferește in ultimul moment.O scena asemanatoare…

- 27 de tone de cocaina și aproape 650 kg de canabis au fost confiscate de garda de coasta din Florida. Garda de Coasta a SUA a anunțat joi, 5 august, in Florida, ca confiscate, in timpul mai multor operațiuni, cantitați impresionante de cocaina și cannabis, in valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.…

- Doi frați din Carolina de Nord, SUA au fost uciși de un tren in același loc in care celalalt frate al lor și-a pierdut viața cu o saptamana in urma. Polițiștii i-au gasit inconștienți pe cei doi, Ofițerii i-au gasit pe Pablo Tiquiram Us, de 29 de ani, și pe Jose Tiquiram Us, de 20 de ani, langa șinele…

- Politia din Costa Rica a confiscat duminica 4,3 tone de cocaina provenita din Columbia, a doua cea mai mare captura de droguri din istoria sa si cea mai mare de anul acesta, au declarat autoritatile locale, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Capturile record de cocaina din ultimii ani au provocat…

- Vamesii olandezi au descoperit 3 tone de cocaina ascunse între butoaie cu piure de banane în portul Rotterdam, relateaza dpa și RTE, potrivit Agerpres. Drogurile confiscate au o valoare de 266 milioane de dolari si au fost descoperite la începutul acestei saptamâni într-un…

