- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut sa le aduca un omagiu celor patru tineri dansatori ai Ansamblului „Florile Bucovinei” din Radauți care au murit intr-un groaznic accident in urma cu o saptamana. In cuvantul sau de astazi din deschiderea evenimentului „Sarbatoarea Muntelui”…

- Festivalul de Arta Medievala „Ștefan cel Mare” Suceava și-a deschis oficial porțile pentru vizitatori. Deschiderea oficiala a festivalului a avut loc astazi in prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primarului Ion Lungu, directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil…

- „Zilele orașului Vicovu de Sus”, care au avut loc pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, a devenit unul dintre cele mai mari evenimente care au fost organizate in aceasta vara in județul Suceava. Incepand cu ora 16:00 și pana tarziu in noapte, peste 20.000 de persoane au participat la evenimentele…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a discutat cu ministrul Ligia Deca despre posibilitatea ca elevii din catunele din satele izolate de la munte sa invețe in containere modulare. Aflata in concediu in Bucovina, ministrul Ligia Deca s-a aflat astazi in comuna Izvoarele Sucevei,…

- Consiliul Județean Suceava, prin Direcția de Drumuri Județene, a amenajat parcarea de pe muntele Rarau, o zona de organizare a unor evenimente culturale, a anunțat, miercuri, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta a spus ca este vorba de parcarea-panorama, unde s-a ...

- Joi, 15 iunie, a debutat in județul Suceava o noua ediție a Programului “Pelerin in Bucovina”, un proiect lansat de Gheorghe Flutur inca din primul mandat de președinte al CJ Suceava, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba. Debutul proiectului a fost marcat prin parcurgerea…

- Primaria Vatra Dornei are in implementare in momentul de fața proiecte de dezvoltare a municipiului de peste 50 de milioane de euro. Anunțul a fost facut astazi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care dupa ce a vizitat astazi mai multe șantiere din acest municipiu a declarat…

- Ultimul tronson al drumului din Coșna spre județul Bistrița Nasaud va fi modernizat printr-o investiție a Consiliului Județean Suceava. Anunțul a fost facut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, care a fost prezent astazi pe șantierul lucrarilor de modernizare a drumului județean Gradinița…