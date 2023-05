Stiri pe aceeasi tema

- ”Interventiile pe care le vom finanta prin apelurile dedicate intreprinderilor sociale, atat in mediul rural, cat si in mediul urban, vor viza o arie economico-sociala importanta, contribuind direct la imbunatatirea calitatii vietii in comunitatile unde vor activa aceste intreprinderi. Calificarile…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de MIPE, prin cele doua apeluri de proiecte, IMM-urile din judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova si Mures vor avea acces la finantare in valoare totala de 620,46 milioane de euro pentru crearea de unitati noi de productie ori prestari de servicii,…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anuntat ca romanii vulnerabili, care beneficiaza de voucherele pentru alimente din programul „Sprijin pentru Romania”, vor primi banii in avans, inainte de Paste. In luna aprilie, se face in avans plata aferenta pentru voucherele de alimente,…

- Cate locuri de munca au fost create in Romania de la inceputul anului? Cifrele prezentate de Ministrul Muncii Cate locuri de munca au fost create in Romania de la inceputul anului? Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat luni, la Iasi, in cadrul evenimentului de lansare a Politicii de Coeziune 2021-2027,…

- Romania are 2,5 miliarde de euro la dispoziție prin Programul Tranzitie Justa pentru a crea noi locuri de munca pentru romanii care iși pierd slujbele in urma inchiderii minelor sau a rafinariilor, a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- In perioada 20 februarie – 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 (17,6%) prin mijloace electronice, anunta joi Ministerul Investitiilor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 1 martie a.c. a.c. avea in evidența un numar de 250 locuri de munca vacante, (conform tabel atașat), pe care le pune la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca. LOCURI DE MUNCA VACANTE…

- ”Tranzitia spre modelul economic cu emisii zero poate proteja piata muncii de riscurile asociate schimbarilor climatice si poate crea pana la 300 de milioane de noi locuri de munca la nivel global pana in 2050”, arata studiul Deloitte ”Work toward net zero: The rise of the Green Collar workforce in…