Stiri pe aceeasi tema

- Reacția PEPCO dupa incidentul de la magazinul din Sebeș: Clientele nu au prezentat certificatul verde și au fost agresive Reprezentații lanțului de magazine PEPCO, la solicitarea reporterilor alba24.ro au transmis un punct de vedere referitor la incidentul de vineri, 26 noiembrie. Atunci o femeie a…

- Astazi, 24 noiembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 55 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Baia de Aerieș și 2 comunei Scarișoara. Localitațile din care provin cazurile de…

- Astazi, 20 noiembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 59 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite Municipiului Blaj și 3 comunei Mihalț. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19…

- Astazi, 20 octombrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 450 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 5 au fost atribuite orașului Abrud, 3 comunei Ciuruleasa, cate 2 comunelor Mogoș și Roșia Montana și 1 comunei…

- Astazi, 18 octombrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 163 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 12 au fost atribuite Municipiului Aiud, 3 comunei Lopadea Noua, 2 comunei Miraslau și 1 comunei Radești. Localitațile…

- Peste 100 de elevi testați pozitiv, in școlile din Alba. Numarul claselor și grupelor in online a ajuns la 88 In județul Alba, pana marți, erau in online 88 de clase și grupe. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 113, iar in randul angajaților din invațamant sunt 36 de cazuri. Potrivit IȘJ Alba,…

- Astazi, 25 septembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 92 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite Municipiului Blaj, cate 3 comunelor Bucerdea Granoasa și Mihalț, și cate 1 comunelor Ohaba…

- Astazi, 24 septembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 105 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Baia de Arieș, 2 comunei Poșaga și cate 1 comunelor Salciua și Vadu Moților. Localitațile…