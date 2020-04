Peste 300 de persoane se află în izolare la Motru Municipiul Motru a ajuns sa concentreze cel mai mare numar de persoane aflate in autoizolare din județul Gorj. Este vorba de peste 300 de locuitori ai orașului, contacți ai salariatelor de la fabrica de confecții din municipiu, acolo unde a aparut un prim caz de COVID-19. Joi, situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezenta astfel: „252 de persoane in carantina instituționalizata, din care 22 de persoane au intrat in carantina și 13 persoane au ieșit din carantina in ultimele 24 de ore; 701 persoane se afla in autoizolare la domiciliu, din care 38 de persoane au intrat in autoizolare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

