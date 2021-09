Peste 30% dintre speciile de arbori sunt pe cale de dispariție, printre care arțarul, abanosul și magnolia Mai mult de o treime dintre speciile de arbori din intreaga lume sunt in pericol de dispariție, potrivit unui studiu care arata care sunt cele mai amenințate specii. Cel mai mare risc il prezinta copacii de pe insule. Pe lista celor mai amenințați arbori sunt specii ce includ magnolii, arțarul sau abanosul. Printre arborii cu cel mai mare risc de disparitie se numara specii ce includ magnolii si cele din genul Dipterocarpus, care se gasesc in padurile tropicale din sud-estul Asiei. Stejarul, artarul si abanosul sunt vizati, de asemenea, de aceasta amenintare. Raportul privind situatia arborilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

