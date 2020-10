Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de intreprinderi mici si mijlocii din Sfantu Gheorghe au depus cereri pentru a beneficia de sprijin prin programul „minimis COVID”, finantat de Consiliul Local, ce are ca scop sustinerea firmelor afectate de pandemie. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca suma alocata…

- Unitatile de invatamant din municipiul Sfantu Gheorghe si din alte sapte localitati din judetul Covasna, respectiv Arcus, Bodoc, Malnas, Mereni, Poian, Valea Mare si Anghelus, vor intra de marti in scenariul rosu, cursurile urmand sa se desfasoare exclusiv on-line, masura fiind luata luni de Comitetul…

- Purtarea maștii de protecție este obligatorie, de marți, in toate spațiile deschise și inchise din Sfantu Gheorghe și din alte cinci comune din județul Covasna, unde incidența cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, informeaza Mediafax.Potrivit deciziei adoptate…

- Alte patru unitati de invatamant din Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului vor aplica scenariul rosu, dupa ce un elev si mai multe cadre didactice au fost diagnosticate cu COVID-19, informeaza Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Covasna. „In urma adreselor Directiei de Sanatate Publica…

- Sapte unitati de invatamant din judetul Covasna au intrat, incepand de luni, in scenariul rosu, urmand sa deruleze cursuri exclusiv online, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul rosu a fost aplicat la Liceul teoretic „Mikes Kelemen”…

- Scenariul verde, care presupune prezenta fizica a copiilor la cursuri, va fi aplicat in majoritatea unitatilor de invatamant din judetul Covasna, insa exista scoli in care este posibil sa se aplice scenariul galben, caz in care se vor face si cursuri on-line, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului…