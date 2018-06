Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Greater Manchester, situata in nordul Angliei, au fost evacuate in timp ce pompierii fac eforturi sa stinga un incendiu de vegetatie care se propaga de cateva zile pe fondul temperaturilor ridicate ce afecteaza regiunea Saddleworth Moor, informeaza Reuters. Politia din Greater Manchester a anuntat, miercuri, evacuarea a 34 de locuinte din localitatea Carrbrook, la vest de zona mistuita de flacari. Incendiul a fost declarat un incident major. Scolile locale au fost inchise miercuri, iar locuitorii au fost sfatuiti sa ramana in case si sa tina usile si…