Peste 30 de hectare de zarzavat au fost distruse de grindină în zona Târgu Frumos O ploaie torențiala cu gheața a distrus zeci de hectare de culturi in zona Targu Frumos și alte cateva hectare de solarii. Agricultorii spun ca zarzavatul de toamna a fost afectat de ploaia de sambata dupa amiaza și ca spera sa poata recupera macar o parte din pagube. Vorbim despre culturi de marar, patrunjel și praz. Au fost doua șuvoaie de gheața, neașteptate pentru luna octombrie. Noi avem in zona suficiente sistem antigrindina dar cine s-a așteptat? Folia mai subțire are urme de la gheața iar la caldura pocnește și picura inauntru, iar picuratura influențeaza recolta și o strica. In camp a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

