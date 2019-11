Stiri pe aceeasi tema

- Productie de autoturisme, in crestere. Dacia a fabricat, in octombrie, peste 53.000 de masini! In luna octombrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 53.119 autoturisme. Dintre acestea 38.268 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.851 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova,…

- Olimpiada persoanelor private de libertate va avea loc pe data de 18.10.2019 incepand cu ora 09.30 la Liceul de Construcții de mașini – Mioveni, cu participare din partea a 12 penitenciare: Craiova-Pelendava (11 deținuți), Mioveni (11 deținuți), Bacau (9 deținuți), Timișoara (10 deținuți), Severin (10…

- In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 37.153 autoturisme, dintre care 29.569 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 7.584 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, potrivit Mediafax.Pe primele noua luni din 2019, producția de autoturisme a ajuns…

- Industria de automobile din Romania a produs, in septembrie, 37.153 de masini. In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania 37.153 autoturisme. Dintre acestea 29.569 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.584 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe primele noua luni…

- Grupul Renault va instala in urmatoarele saptamani noile echipamente din viitoarea sectie de presaj, acestea fiind deja livrate in portul Constanta. Acestea vor fi transportate in perioada 23-24 septembrie de la Constanta la Mioveni ca parte a unui transport agabaritic. Grupul Renault a demarat la inceputul…

- In perioada 20.09.2019 – 22.09.2019, se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul Constanța Poarta 7 – A4 – DN3 – Murfatlar – DN22C – Medgidia – DJ224 – Siliștea – DC63 – Galbiori – DN2A – Țandarei – DN2A – DN21 – Drajna – A2 – DNCB – DN7 – DJ701 – Strada […] Articolul Un nou transport agabaritic…

- Pe primele 8 luni din 2019, nivelul productiei de vehicule la uzina Dacia de la Mioveni a atins valoarea de 228.180 unitati, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2018, informeaza ACAROM. In perioada iulie-august 2019, productia uzinei Dacia a fost de 36.404 vehicule, o crestere de 1,2%…

- Joi a avut loc receptia Spitalului Orasenesc din Mioveni, primul spital de stat construit de la zero in ultimii treizeci de ani in Romania. Cu acest prilej, deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu, care a sprijinit constant si puternic proiectul, afirma ca receptia este o dovada a faptului ca…