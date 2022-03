Peste 2.500 de locuitori ai orasului portuar Mariupol, situat la Marea Neagra, au fost ucisi de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, declara luni, intr-un interviu televzat, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovici, relateaza AFP. Arestovici precizeaza ca citeaza bilantul intocmit de catre administratia orasului Mariupol. El acuza forte ruse de faptul ca a impiedicat, duminica, ajutoatre umaniatre sa intre in acest oras asediat. Rusia respinge acuzatii potrivit carora tinteste civili in Raazboiul din Ucraina. The post Peste 2.500 de locuitori ai Mariupolului,…