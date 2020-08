Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, 263 dintre lucratorii romani care lucreaza la o fabrica de conserve au fost testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19. Potrivit informatiilor preliminare obtinute de reprezentantii oficiului consular, dintre persoanele infectate, 149 au incheiat deja perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca peste 150 de romani de la o ferma din Germania au COVID-19. Focarul de coronavirus a izbucnit la o ferma din Bavaria,regiunea Dingolfing-Landau. MAE precizeaza ca, in conformitate cu informațiile comunicate astazi, in mod public, de catre autoritațile…

- Dupa ce in presa germana a aparut informația potrivit careia muncitori de la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, au Covid, Consulatul General al Romaniei la Munchen s-a autosesizat și a facut demersuri pentru a obține informații suplimentare referitoare la cetațenia, identitatea și starea…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 11 romani care lucreaza la o ferma din Borken, Germania, din totalul de 120 de lucratori romani, au fost infectati cu noul coronavirus, scrie News.ro MAE mai precizeaza ca persoanele infectate sunt asimptomatice si au fost izolate de restul lucratorilor, fiindu-le…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza transportatorii romani care tranziteaza teritoriul Ungariei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile ungare, urmare ridicarii starii de urgenta, vor redeveni aplicabile restrictiile de circulatie existente anterior pentru zilele nelucratoare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri ca 85 de cetateni romani care lucreaza la o ferma din Bavaria au fost testati ca infectati cu noul coronavirus in perioada 28 mai - 11 iunie, fiind asimptomatici, si in prezent se afla in carantina. Toate costurile referitoare la cazare si hrana…

- Comunicatul MAE despre romanii infectati cu COVID-19 in Germania "Cu privire la diagnosticarea cu COVID-19 a unor cetațeni romani, lucratori sezonieri in cadrul unei ferme din Bavaria, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Munchen, a intreprins demersuri,…

- Un roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe,…