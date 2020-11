Peste 250 de amenzi în doar 24 de ore în Ilfov pentru nerespectarea măsurilor de protecție Politistii din Ilfov au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 250 de amenzi in valoare de 28.300 de lei pentru nerespectarea masurilor de protectie anti-COVID. Potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Ilfov, transmis duminica AGERPRES, pe fondul numarului crescut de infectari cu virusul SARS-CoV-2, actiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta desfasurate la nivelul judetului Ilfov au continuat in ziua de sambata, avand ca scop principal prevenirea infectarilor si protejarea sanatatii cetatenilor, prin constientizarea populatiei cu privire la apartenenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

