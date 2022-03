Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei şi copii, au părăsit ţara: Câți au venit în România Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. In putin peste doua saptamani, milioane de ucraineni au fost nevoiti sa-si paraseasca tara din cauza invaziei rusesti. Numarul celor dislocati constituie cea mai mare criza a refugiatilor din Europa, de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat comisarul Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

