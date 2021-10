Stiri pe aceeasi tema

- Valul IV al pandemiei de coronavirus se resimte tot mai acut in intreg județul Suceava, ale carui spitale risca sa devina "sufocate" de numarul mare de pacienți infectați, situație in care vor fi defavorizați cei care au și alte afecțiuni care necesita ingrijire medicala.Totalul ...

- Spitalele din județul Suceava sunt pline cu pacienți bolnavi de Covid, iar la secțiile de terapie intensiva nu exista nici un loc disponibil. Marți au fost confirmate 276 de noi cazuri de Covid in județ și 89 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 2327 de persoane testate. ...

- Un numar de 54 de oameni cu Covid s-au internat in 24 de ore, de miercuri pana joi dimineața, in spitalele din județul Suceava, in același interval de timp fiind externate 33 de persoane. Totalul pacienților cu Covid internați in spitalele din județul Suceava este de 551. La nivelul județului sunt ...

- Spitalele din județul Suceava au internat de luni pana marți dimineața 69 de pacienți cu Covid și au externat 47 de persoane. In secțiile Covid mai sunt disponibile 33 de locuri: 22 in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, 6 la Spitalul Municipal Radauți și 5 locuri ...

- Inca doua spitale din județ, cel din Falticeni și cel din Vatra Dornei, au deschis secții Covid pentru a face fața numarului mare de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 care au nevoie de spitalizare. La Spitalul Municipal Falticeni sunt internați 5 pacienți cu forme medii de Covid iar la Spitalul Municipal…

- Valul patru al pandemiei de coronavirus este așteptat și in Timiș, iar autoritațile se pregatesc pentru orice situație. Deocamdata nu sunt probleme, deși numarul de cazuri crește constant. In spitalele din județ sunt internate 41 de persoane cu Covid-19, șapte la ATI.

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 2 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externata 1 persoana. Din totalul celor 524 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…

- Spitalul Județean de Urgența „SF. Ioan cel Nou" Suceava mai are internați trei pacienți diagnosticați cu Covid-19, toți cu forme medii de boala. In spital mai sunt internați 566 de pacienți cu alte afecțiuni decat Covid (non-Covid) și 11 pacienți in zona tampon, in total 569 de ...