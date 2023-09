Peste 230 de designeri participă la Romanian Jewelry Week 2023 Cea mai mare ediție Romanian Jewelry Week, cu peste 230 de designeri și 8 expoziții colective are loc in perioada 4-8 octombrie la Biblioteca Naționala a Romaniei și in 4 locații culturale conexe. Intre 4 și 8 octombrie, la Biblioteca Naționala a Romaniei, peste 230 de designeri, școli, asociații și colective din peste 30 țari din intreaga lume fac parte din selecția ROJW 2023, propunand mii de creații de bijuterie de autor din Romania, UK, SUA, Australia, Franța, Kuwait, Cehia, Lituania, Italia, Grecia, Mexic, Lituania, Israel, Ucraina, Belgia și multe altele. Ediția din acest an a inclus deja… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

