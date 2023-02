Peste 200.000 de ruși au fugit în Serbia în ultimul an In ultimul an, aproximativ 200.000 de ruși au parasit Rusia pentru Serbia, o națiune care pastreaza legaturi stranse cu Moscova, dar care a condamnat totuși invazia din Ucraina, transmite agenția AP, citata de The Guardian . Serbia, o țara slava, este cel mai apropiat aliat european al Moscovei, cu legaturi istorice, religioase și culturale care sunt susținute de campaniile de influența politica ale Kremlinului. Rusia susține pretențiile Serbiei asupra fostei sale provincii Kosovo, care și-a declarat independența in 2008 cu sprijinul Occidentului. Iar Serbia a refuzat sa impuna sancțiuni Moscovei… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

