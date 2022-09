Peste 20.000 de hectare de teren din Prahova sunt calamitate din cauza secetei pedologice Cultura de porumb ocupa jumatate din suprafata afectata; productia de struguri – mai mica decat anul trecut N. Dumitrescu In Prahova, cu cat raman mai mult in urma zilele toride și lipsite complet de precipitații, care au fost inregistrate in aceasta vara, cu atat se vad mai bine si se contabilizeaza mai exact efectele negative in camp, la culturile agricole, și nu numai. Astfel, potrivit informațiilor primite de la Direcția Județeana pentru Agricultura Prahova, culturile semanate in primavara acestui an au fost afectate de seceta pedologica pe procente diferite, astfel ca producția agricola se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

