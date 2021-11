Stiri pe aceeasi tema

- Alte 956 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Franța, Belgia, Iran.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, s-a declarat dezamagit de mandatul lui Nicusor Dan la Primaria Generala, afirmand ca "de la persoane care nu au gestionat nimic nu trebuie sa ai mari asteptari", si a reiterat intentia sa de a prelua gestionarea termoficarii in sector. "Am vrut sa cred…

- Care sunt pericolele pentru adolescenți și copii in mediul online? Cum ne putem apara eficient intr-o epoca in care accesul la smartphone și internet e generalizat? Marți, 16 noiembrie 2021, intre orele 18:30 și 20:30, va avea loc o activitate de informare asupra traficului de persoane, parte a campaniei…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate 175 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2, fiind testate 1.125 persoane. Numarul cazurilor noi este in scadere comparativ cu ziua de sambata, cand au fost raportate 245 de imbolnaviri, fiind insa testate peste 2.000 de persoane. Grupul de…

- Un nou record de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-a inregistrat miercuri in județul Suceava: 252 de cazuri noi și 49 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1955 de persoane testate. Incidența in județ este de 2,05 la mie, iar in municipiul Suceava este de 2,65 la mie, cu 408 cazuri ...

- Un numar de 15.682 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 12.496 reprezinta prima doza si 3.186 - doza a doua, potrivit unei informari transmise, marti, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind…

- Astfel, în total, în cele patru zile peste 265.000 s-au bucurat de ediția din 2021 a festivalului UNTOLD, în condiții de maxima siguranța, în cel mai sigur loc public din România. Timp de patru zile, fanii…

- In ultimele 24 de ore, 124 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total de 7.623 teste din care 462 diagnostic grupe de risc, 428 teste efectuate la cerere și 6.733 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!