Peste 2.000 de oameni au făcut prima doză, în ultimele 24 de ore Peste 2.000 de oameni au facut prima doza, in ultimele 24 de ore FOTO: RoVaccinare.ro. Vaccinarea anti-COVID bate pasul pe loc. Puțin peste 2.000 de oameni au facut prima doza, de trei ori mai puțini decât cei care au facut a treia doza. Între timp, Ministerul Sanatații a trimis celor 300 de spitale care trateaza pacienți cu forme medii și grave de COVID noi tranșe de medicamente. Este vorba despre 1.500 de flacoane de tocilizumab și peste 48.000 de doze de kineret. Cele 50.000 de cutii de molnupiravir, un alt medicament… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai puțin de 17 mii de persoane s-au vaccinat ieri anti-COVID-19 Foto: facebook.com/ROVaccinare. Un numar de 16.651 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 2.852 reprezinta prima doza, 3.832 - doza a doua si…

- Interesul pentru vaccinarea anti-COVID-19 este in continuare redus FOTO: RoVaccinare.ro. Interesul pentru vaccinarea anti-COVID-19 este în continuare redus, în timp ce numarul infectarilor cu SARS-CoV-2 continua sa creasca. În ultimele 24 de ore, doar 4.400 de români…

- Potrivit Secretarului de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, vineri au fost validate 981 de programari in platforma RoVaccinare, pentru copii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani. „Am dat startul programarilor pentru vaccinarea celor mici! In mai putin de 24 de ore au fost validate 981 de programari…

- 33.260 de doze de vaccin, administrate in ultimele 24 de ore FOTO: RoVaccinare.ro. 33.260 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 8.029 reprezinta prima doza, 4.976 - doza a doua si 20.255 - doza…

- 36.188 de doze de vaccin, administrate in ultimele 24 de ore FOTO: RoVaccinare.ro. 36.188 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 7.427 reprezinta prima doza, 10.424 - doza a doua si 18.337 - doza…

- 35.178 de doze de vaccin, administrate in ultimele 24 de ore FOTO: RoVaccinare.ro. 35.178 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 7.283 reprezinta prima doza, 9.781 - doza a doua si 18.114 - doza…

- Mai puțin de 70 de mii de persoane s-au vaccinat ieri anti-COVID-19 Foto: facebook.com/ROVaccinare. Un numar de 66.171 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 16.807 reprezinta prima doza, 24.437 -…

- Vaccinarea impotriva coronavirusului reduce semnificativ numarul de decese Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -- Vaccinarea împotriva coronavirusului reduce semnificativ numarul de decese. Acest lucru este dovedit si de graficul postat…