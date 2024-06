Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit și cinci sunt disparuți in urma unui accident produs pe Dunare, in apropiere de Budapesta. Se pare ca in accident au fost implicate o barca cu motor și o nava de croaziera. Autoritațile au declanșat o operațiune de cautare.

- Cel puțin opt persoane au murit și zeci au fost ranite, marți, intr-un accident de autobuz in Marion County, Florida, relateaza Sky News. Autoritațile au avertizat ca exista o „probabilitate mare” ca numarul morților sa creasca.

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in timpul unui exercițiu. Accidentul a avut loc in Malaysia. Zece persoane au murit in urma accidentului. Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia. The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after…

- Cel puțin patru oameni au murit in urma unui atac rusesc asupra unui oraș din nordul Ucrainei. Autoritațile locale spun ca sunt și mai multe persoane ranite. De asemenea, pagubele sunt importante, anunța ucrainenii.

- Noi imagini din timpul cutremurului puternic care a lovit miercuri Taiwanul. Cel puțin 7 persoane au murit și peste 700 au fost ranite dupa seismul de peste 7 grade. Zeci de cladiri s-au prabușit, in timp ce pompierii cauta oameni sub daramaturi. Autoritațile spun ca peste 70 de persoane sunt blocate…

- Ucrainenii susțin ca au atacat o fabrica de drone din Rusia. Fabrica a fost atacata cu drone ucrainene. Acesta este unul dintre atacurile aeriene produs la o distanța de peste 1.000 de kilometri. Autoritațile militare din Ucraina au cofirmat ca s-au aflat in spatele atacului cu drone asupra regiunii…

- Autoritatile sanitare japoneze au inspectat duminica o a doua unitate de productie a Kobayashi Pharmaceutical, in vestul Japoniei, dupa ce compania a raportat cinci decese posibil legate de suplimente alimentare, a spus un oficial citat de Reuters, informeaza News.ro. Inspectia din prefectura Wakayama…

- Furtuna Nelson a aparut in Europa și face dezastru intr-o mulțime de locuri. Pana in acest moment, patru oameni au murit, dupa ce s-au inecat in valurile uriașe. Autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca. Iata ce șanse sunt sa vina și in Romania.