Peste 200 de gospodării din satul prahovean Urleta, fără apă din cauza un muncitor a rupt firele electrice ale stației de pompare Locuitorii din comuna prahoveana Banesti, satul Urleta, nu mai au apa curenta de luni, de la pranz. Un muncitor a rupt, cu cupa buldoexcavatorului pe care il manevra, firele retelei de electricitate care alimentau o statie de pompare a apei care aducea apa in sat, scrie News.ro.Afectați sunt aproape jumatate dintre locuitorii satului Urlați.„A fost o defectiune la reteaua electrica care alimenta bazinul cu apa, iar cei de la Electrica au fost supra, supraaglomerati, au avut interventiii multiple la Provita de Sus, Provita de Jos, Cornu si toate echipele erau plecate pe teren. Astazi au venit si… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

