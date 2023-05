Peste 200 de elevi și preșcolari din județul Alba intră mai repede în vacanța de vară. Care este motivul Peste 200 de elevi și preșcolari din județul Alba intra mai repede in vacanța de vara. Care este motivul Peste 200 de elevi și preșcolari din cinci sate de pe Valea Sebeșului intra mai repede in vacanța de vara. Pentru ei, structura anului școlar este una speciala, astfel incat sa-și poata insoți parinții in transhumanța pentru „varatul” oilor la munte. In luna mai, urca cu animalele in zona fanațelor, unde stau aproximativ o luna, […] Citește Peste 200 de elevi și preșcolari din județul Alba intra mai repede in vacanța de vara. Care este motivul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

