Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, sambata, ca peste 18.000 de angajati MAI s-au inscris pentru cele 2.086 de locuri disponibile la concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor in corpul ofiterilor. "Concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca a scos la concurs 21 de locuri pentru formarea subofiterilor. Este vorba despre cursul de formare a subofiterilor in activitate – arma Informatii pentru aparare, specialitatea Informatii militare (anul scolar 2020-2021). Astfel, potrivit unui anunt oficial,…

- Diplomatul slovac Jan Kubis a fost numit de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in postul de emisar special pentru Libia, a anuntat luni purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, transmite dpa, potrivit Agerpres. Consiliul de Securitate al ONU a aprobat vineri numirea lui Kubis.…

- O italianca in varsta de 108 ani, testata pozitiv la coronavirus in luna mai, a devenit una din cele mai varstnice persoane din lume vaccinate impotriva COVID-19, a anuntat luni caminul in care locuieste, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fatima Negrini, care va implini 109 ani pe 3 iunie,…

- Ministrul de Interne Lucian Bode trimite, luni, Corpul de Control la Timișoara, la o secție de poliție unde un ofițer este acuzat ca-și amenința subalternii. Intre timp, polițistul de la Secția de Poliție ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a dispus efectuarea unor verificari de catre Corpul de Control al Ministrului cu privire la situația existenta la nivelul Secției 4 de Poliție din Timișoara. Conducerea Ministerului dorește clarificarea urgenta a acestei situații, susținand…

- Poliția Romana scoate la concurs 1.210 posturi de ofițer prin trecere a agenților de poliție in corpul ofițerilor. Peste 90% dintre posturile scoase la concurs sunt in cadrul structurilor operative, majoritatea la investigații criminale, investigarea criminalitații economice și ordine publica. Poliția…

- Poliția Romana scoate la concurs 1.210 posturi de ofițer prin trecere a agenților de poliție in corpul ofițerilor. Peste 90% dintre posturile scoase la concurs sunt in cadrul structurilor operative, majoritatea la investigații criminale, investigarea criminalitații economice și ordine publica. …