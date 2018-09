Stiri pe aceeasi tema

- A IV-a editie a Festivalului Maris Fest 2018, manifestare de promovare a culturii motociclismului si a muzicii rock, programata in luna septembrie, va avea genericul "Maris Fest, Alternative September Rock", avand in program celebrele trupe Nazareth si Karthago, precum si pe Dave Evans, primul solist…

- Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 13 Brasov - Targu Mures, in urma unui accident petrecut marti seara in zona localitatii Rotbav, in jurul orei 20,00, intre doua autoturisme, in urma c...

- Franța – Croația, finala Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (duminica, ora 18:00, TVR 1, TVR HD). Campioana mondiala in 1998, Franța va juca a treia sa finala mondiala, in timp ce Croația joaca in premiera cu trofeul suprem pe masa. Franța – Croația 0-0 LIVETEXT, AICI. REZULTATE COMPLETE, AICI.…

- Unitatea de Supraveghere si Tratament Avansat al pacientilor Cardiaci Critici (USTACC) de la Targu Mures nu este atestata oficial, desi functioneaza si a reusit sa reduca mortalitatea la 2,5%, ca urmare a tergiversarii unor semnaturi la Ministerului Sanatatii, a anuntat joi sefa Clinicii de Cardiologie…

- Administratia Parcului National Calimani a gazduit in zilele de 20-21 iunie a.c., la sediul Centrului de Vizitare din Saru Dornei - judetul Suceava, etapa nationala a concursului "Tineri in Padurile Europei - Young People in European Forests". In Romania, "Young People in European Forests" este organizat…

- Provocarea este mare pentru un tanar DJ de a mixa live pe o scena. Tentația l-a impins de aceasta data pe un adolescent de 19 ani, Robert Lapoși, din Fizeșu Gherlii, sa se inscrie la un concurs pentru a mixa pe scena la Vibe Festival, care are loc la Targu Mureș, intre 5-8 iulie 2018. …

- Ionel Ganea, chemat s-o readuca pe ACS Poli Timișoara in Liga 1. Dupa ce Adrian Neaga si-a dat demisia de la carma echipei de pe Bega, odata cu retrogradarea echipei in Liga 2 la fotbal, oficialii timisoreni au batut palma astazi cu noul antrenor principal ”Noul antrenor principal al echipei noastre…

- National Liberal Party (PNL) leader Ludovic Orban told Sunday evening a press conference in Targu Mures that the rally organised by the Social Democratic Party (PSD) in Bucharest a day ago was "much ado about nothing." "Much ado about nothing. The day of June 9 will go down in history as the…