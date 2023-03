Stiri pe aceeasi tema

- Cu o posibila concurența din partea mediului universitar, primarul Timișoarei a discutat cu primul ministru; Ionel Ciuca, și cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre preluarea spitalului CFR din orașul de pe Bega. Se pare ca șeful administrației locale și dorește cu ardoare aceasta unitate…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a fost unul din admiratorii filosofului Mihai Șora. Edilul susține ca Șora va ramane un far calauzitor, in Timișoara, Romania și Europa. „Au ramas umorul lui fin, rezistența tenace, vitalitatea inepuizabila și incapațanare”, a transmis Dominic Fritz.

- La conferința de presa internaționala de astazi s-a discutat despre importanța culturii pe plan local in conexiune cu Europa. S-au abordat teme actuale care includ agenda europeana prin programul cultural, și in același timp conexiunea cu specificul și caracteristicile Timișoarei cu Europa. Gazda evenimentului,…

- Mai mulți cetațeni din zona de nord a Timișoarei se pot aștepta, de marți, sa ramana fara internet și semnal la televizor. Nu din vina primariei, spun reprezentanții acesteia, ci din cea a furnizorului de servicii de comunicații, pentru ca aceștia nu și-a fi coborat cablurile in subteran Primaria Timișoara…

- Proprietarii teraselor din Piața Unirii vor trebui sa le dezinstaleze temporar, in preajma evenimentului de deschidere a TM2023. Primarul Dominic Fritz spune ca in 17 februarie, in zona centrala a Timișoarei sunt așteptați cca. 15.000 de oameni, motiv pentru care siguranța acestora nu poate fi negociata.

- Colterm a anuntat o noua avarie majora, care ar fi avut loc azi-noapte, in jurul orei 3.00 pe rețeaua primara DN 800 a Timisoarei. „Suntem nevoiți sa oprim furnizarea agentului termic de incalzire și apei calde de consum in zonele: Matei Basarab-Bucovinei, Aradului, Lipovei, I.I. de la Brad, Lugojului,…

- In noaptea de joi pe vineri, pe rețeaua primara DN 800 a Timișoarei, operata de Colterm, s-a produs o avarie majora, ceea ce a dus la oprirea furnizarii apei calde și caldurii. Sunt afectați abonații din Calea Circumvalațiunii, Aradului, Lipovei și nu numai.

- Echipele municipalitații au intervenit aseara in zona Circumvalațiunii, de unde au taiat peste 10 km de cabluri de internet de pe stalpi. Operatorii de rețele au fost somați de-a lungul anilor sa elibereze stalpii de cabluri, insa nu au trecut niciodata la fapte.