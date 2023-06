Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 10.620 de persoane fizice s-au inscris, vineri, in doar sase minute, in sesiunea programului "Casa Verde Fotovoltaice 2023" pentru Regiunea Sud-Est, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

- Peste 43.000 de persoane fizice s-au inscris, pana acum, in programul Casa Verde Fotovoltaice, in patru dintre cele opt regiuni de dezvoltare din țara, a anunțat ministrul Mediului Tanczos Barna.

- Inca de la inceput, programul „Casa Verde Fotovoltaice” a fost creditat de catre specialiști ca fiind unul de succes. Zeci de mii de persoane fizice s-au inscris in acest program, iar bugetele euro-regiunilor s-au epuizat in doar cateva minute de la deschiderea aplicației online. ​ Astazi dimineața,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat ca inscrierile pentru Programul “Casa Verde Fotovoltaice” in Regiunea Nord-Est s-au incheiat rapid, in primele cinci minute de la deschiderea sesiunii de finantare. Intr-un comunicat de presa, AFM a precizat ca bugetul alocat acestei regiuni, in valoare…

- Bugetul pentru programul Casa Verde Fotovoltaice alocat regiunii Nord Est s-a epuizat in primele 5 minute de la deschiderea sesiunii de inscriere. Aproximativ 14 mii de persoane fizice vor beneficia de finantarea in cuantum de maximum 20.000 de lei, sub conditia suportarii unei contributii proprii a…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca bugetul de 245,060 de milioane de lei alocat sesiunii de finanțare in cadrul Programului „Casa Verde Fotovoltaice” pentru Regiunea Centru s-a epuizat intr-un timp record de doar trei minute de la deschiderea inscrierilor, noteaza Agerpres.

- AFM: Bugetul sesiunii ''Casa Verde Fotovoltaice'' pentru Regiunea Centru, epuizat in trei minute. Bugetul de 245,060 de milioane de lei alocat sesiunii de finantare in Programul "Casa Verde Fotovoltaice" pentru Regiunea Centru a fost epuizat in trei minute de la demararea inscrierilor, informeaza…

- In cursul zilei de astazi, 19 mai 2023, a avut loc sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice. Pentru regiunea București-Ilfov, bugetul a fost de 99.860.000 de lei, epuizat in doar cateva minute. Aflați in randurile urmatoare…