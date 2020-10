Stiri pe aceeasi tema

- Elevul confirmat pozitiv este de la Scoala Gimnaziala „Titu Maiorescu" din Iasi, din clasa a VII-a, toti colegii sai urmand a face urmatoarele doua saptamani cursuri online. Cei trei profesori sunt de la Liceul Teoretic „Miron Costin", Pascani, Scoala Gimnaziala, Zmeu si Scoala Gimnaziala „Petru Rares",…

- Autoritatile din judetul Bistrita-Nasaud au decis modificarea, incepand de luni, a scenariilor de functionare in baza carora participa la cursuri prescolarii si elevii apartinand mai multor grupe sau clase din cinci unitati didactice si structuri ale acestora. Masurile sunt luate in contextul in…

- Consiliul de Administrație de la Liceul Nicolae Balcescu din Cluj-Napoca trece la invațamant exclusiv online, dupa ce s-au inregistrat cazuri de COVID in mai mult de 3 clase diferite.”Incepand din 19.10.2020, timp de 14 zile, activitatea de invațare pentru toate cele 60 de clase se va desfașura, conform…

- Doua clase primare de la Școala Gimnaziala nr. 15 „George Emil Palade” din municipiul Buzau au intrat in scenariul roșu, de ore exclusiv online, dupa ce un cadru didactic a fost confirmat cu COVID. Decizia a fost aprobata in cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in urma…

- In ceea ce priveste unitatile de invatamant care au solicitat trecerea la invatarea exclusiv online, Scoala Gimnaziala Letcani a cerut ca zece clase sa invete de acasa pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat pozitiv. Trecerea pentru un numar mare de clase la invatarea…

- Mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 au fost inregistrate in randul unor elevi din Alba, motiv pentru care saptamana viitoare unitatile de invatamant respective vor functiona pe scenariul 3 (rosu), potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU)…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Iași a decis in urma ședinței de marți suspendarea cursurile școlare organizate in modalitatea ”fața in fața” la nivel de clasa, pentru o perioada de 14 zile, in mai multe clase din șapte unitați școlare. Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iasi – clasa A IX-A…

- Treisprezece clase de la unitati de invatamant din judetul Constanta vor trece la scenariul 3 de functionare, adica la cursuri exclusiv online, dupa ce au aparut cazuri de Covid-19 la elevi si cadre didactice. Prefectura Constanta a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca prefectul…