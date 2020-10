Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, resposabila cu Relațiile Publice din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timișoara (CCIAT), Rodica Olinic, a precizat ca toți angajații instituției au fost afectați de pandemia de coronavirus, precum și acțiunile care au trebuit…

- CCR a amanat pentru ședința din 11 noiembrie dezbaterea sesizarii USR și UDMR privind legea care prevede ca terenul de la Romexpo trece gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie, transmite Mediafax.„Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) reactioneaza la acuzatiile lansate de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) cu privire la proiectul de dezvoltare a zonei Romexpo.Daca CDR a transmis ca proiectul de lege adoptat de Parlament cu privire la transferul cu titlu gratuit al…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) vrea sa primeasca gratuit de la stat un teren de 300 de milioane de euro, dar se prevaleaza de faptul ca este entitate privata cand este intrebata de prevederile ințelerii privind proiectul imobiliar mamut, de 2,87 miliarde de euro, de la Romexpo, in nordul…

- USR și UDMR au depus vineri la CCR o sesizare de neconstituționalitate a legii prin care s-a aprobat trecerea unei suprafețe de 46 hectare de teren din nordul Capitalei, in zona Romexpo, din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comerț. Legea a fost adoptata miercuri in Parlament, cu voturile…

- Surse oficiale au declarat ca acesta se afla la Spitalul de Pneumoftiziologie, el suferind de o forma medie de boala. Medicii au declarat ca starea fostului presedinte al Camerei de Comert si Industrie ar fi una stabila. Amintim ca, in urma cu doua zile, sotia acestuia, Viviana Vlasov, in varsta de…

- „Tone de legume și fructe, tiruri intregi, sunt aruncate sau vandute pe prețuri de nimic, iar piețele din marile orașe arata exact ca și piața din imagini din sectorul 1: fara condiții decente pentru producatori, fara condiții pentru cumparatori”, a afirmat Ioana Constantin, candidatul PMP la Primaria…

- Complexul expozițional al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timișoara s-a modernizat. Primul eveniment care va fi gazduit in centru, dupa revitalizarea acestuia, este Expo Mobila 2020. „Centrul Regional de Afaceri a trecut printr-o tranformare radicala. Este un centru regional modern, modernizat…