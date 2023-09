Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures a castigat, joi, a VI-a editie a Cupei Structurilor Speciale de Interventie, care s-a desfasurat la Oarba de Mures timp de patru zile. In clasamentul general, Serviciul pentru Actiuni Speciale Mures a fost urmat…

- Numarul soferilor depistati la volan sub influenta unor substante psihoactive in intervalul ianuarie-august s-a triplat fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un raport al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau.Politistii rutieri au organizat pe parcursul anului mii de controale…

- In primele opt luni ale anului curent, valoarea exporturilor de vinuri a fost de 105 milioane de dolari. Cifra este in creștere cu peste 40% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut și cu 27% mai mare fața de media pe ultimii 10 ani. Datele Oficiului Național al Viei și Vinului arata ca in sezonul…

- In perioada 31 iulie 1 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni la regimul rutier. In perioada 31 iulie 1 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni la regimul…

- Incepand cu data de 22 iulie, corpul ofițerilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș s-a intarit cu patru absolvenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și un absolvent al Masterului Profesional din cadrul aceleiași instituții de invațamant. Cei patru absolvenți…

- Unui azil pentru batrani din municipiul Botosani i-a fost anulata autorizatia de functionare in urma controlului efectuat la sfarsitul saptamanii trecute la doua astfel de centre de catre politisti si reprezentanti ai DSP si ITM, fiind totodata intocmit dosar penal pentru trei infractiuni si aplicate…

- Pentru ca participanții festivalului VIBE sa se poata bucura in siguranța de atracțiile acestui eveniment, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș se afla alaturi de Gruparea de Jandarmi Mobila și de ceilalți parteneri instituționali, in activitațile pe linie de menținere a ordinii publice,…

- "Politistii ieseni au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat pe o strada de pe raza comunei Holboca. A fost emisa ordonanta de efectuare a necropsiei medico-legale in vederea stabilirii cauzei decesului. In cauza a fost intocmit dosar penal…