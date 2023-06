Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Termoenergetica anunta lucrari la reteaua primara de termoficare din Capitala in aproape toate sectoarele-Furnizarea apei calde,afectata in peste 560 de blocuri 14:16 0 Nou protest al salariatilor din invatamant, in fata Prefecturii Buzau - 500 de sindicalisti au scandat lozinci, iar o delegatie…

- CITESTE SI Termoenergetica anunta lucrari la reteaua primara de termoficare din Capitala in aproape toate sectoarele-Furnizarea apei calde,afectata in peste 560 de blocuri 14:16 0 Fundatia Superbet devine partener traditional al Fundatiei Renasterea in lupta impotriva cancerului la san la Race For Cure…

- CITESTE SI Prima baza de tratament de stat din Bucuresti cu balneologie - din 3 iulie, la Centrul Floare Rosie Sectorul 6 13:28 1 Peste 1.300 de sindicalisti Sanitas angajati in spitalele din judet au intrat in greva japoneza 13:29 0 Un muncitor a murit dupa ce a cazut in cap de pe un pod la care lucra…

- Cei 1.360 de membri de sindicat SANITAS din spitalele bihorene sunt in greva japoneza de miercuri, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, liderul sindical judetean, Adriana Vladu.Ea a adaugat ca sindicalistii asteapta sedinta de joi a Guvernului, in care se va discuta OUG referitoare la unele mariri…

- Dupa profesori, și cei din sistemul de sanatatre au anunțat ca vor face greva. Astazi a inceput forma de protest – greva japoneza. Sute de angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița participa la acest protest. Și angajații din sistemul de sanatate au decis sa protesteze impotriva Guvernului. In…

- Dupa cadrele didactice, și sindicaliștii din Sanatate intra, de miercuri, in greva. Deocamdata, cei de la SANITAS vor fi doar in greva japoneza. Federatia SANITAS – cea mai mare federație sindicala din sanatate și asistența sociala din Romania – anunta ca membrii sai intra in greva japoneza, incepand…

- Noua oferta a Guvernului pentru profesori va fi prezentata membrilor de sindicat in regim de urgenta, in asa fel incat acestia sa se poata pronunta daca greva o sa continue sau se va incheia, au anuntat, miercuri, liderii sindicatelor din educatie, la finalul discutiilor de la Guvern."Guvernul ne-a…

- Cei 42 de angajati ai Directiei Judetene de Statistica Iasi s-au aflat, miercuri, in greva japoneza, principalele revendicari ale acestora vizand majorarea salariilor si uniformizarea grilei de salarizare din sediul central si din directiile teritoriale de statistica. Presedintele sindicatului din cadrul…