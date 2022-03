Peste 1.100 de ucraineni au ajuns ieri în Maramureș, până la ora 16.00. Unii dintre ei, prin râul Tisa In data de 10 martie., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.279 persoane și 179 autoturisme. Din cele 1.279 de persoane, 1.101 sunt cetațeni ucraineni. Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat 10 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 20 și 56 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. ”Aceștia au fost depistați pe direcția localitaților de frontiera Tisa, Lunca la Tisa, Craciunești și Sighetu Marmației. De asemenea, alți doi… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

