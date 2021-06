Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7 milioane de polonezi au fost imunizati cu ambele doze de vaccin anti-COVID, iar de pe 7 iunie vor putea fi vaccinati si adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza Agerpres . Polonia va demara vaccinare copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani pe 7 iunie, a anuntat marti…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.336 au primit prima doza, iar 63.698, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 6.519.397 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 3.834.311 persoane. Din total, 1.149.225 de persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 38.711 au primit prima doza, iar 66.043, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 6.305.850 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 3.750.015 persoane. Din total, 1.194.180 de persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Bilanțul cazurilor active de coronavirus a scazut cu 66 fața de ziua precedenta și a ajuns la 1.830. Totodata, in ultimele 24 de ore au fost imunizați cu ser anti-COVID, peste 2.000 de bihoreni.

- Astazi, 4 aprilie, numarul persoanelor infectate cu coronavirus a scazut simțitor și rata a coborat pana la 3 la mie in municipiul Piatra-Neamț. Fața de ieri, sunt cu 31 cazuri active mai puțin. Aceeași situație și in municipiul Roman, unde incidența a coborat sub 4 la mie astazi (foto). Ambele localitați…

- Bilanțul din 1 aprilie privind evoluția pandemiei, la nivelul județului, anunța ca au fost raportate 4 noi decese asociate Covid și, in același interval, au fost confirmate peste 200 de noi infectari.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 2.372 vaccinuri (430 Moderna); (1.151 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.596 de vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- Gibraltar este primul teritoriu din lume in care toți adulții au fost imunizați impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut de Matt Hancock, secretar de stat in ministerul Sanatații din Marea Britanie. „Sunt incantat sa anunț ca Gibraltar a devenit, ieri, prima țara din lume care și-a vaccinat intreaga…