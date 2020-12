Peste 10.000 de persoane din Romania s-au vaccinat impotriva coronavirusului pana in acest moment, anunța Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, pana joi, la ora 17.00, au fost vaccinate impotriva Covid-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 10.289 de persoane. Numai in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 4623 de persoane. In noua cazuri au fost inregistrate reacții adverse, comune și minore, cu febra, cefalee, mialgii și astenie. De la inceputul campaniei…