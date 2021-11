Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie 1895, Wilhelm Conrad Rontgen, parintele Radiologiei, realizeaza prima radiografie din lume. In onoarea cercetatorului german, laureat al premiului Nobel pentru Medicina, incepand din 2012, in fiecare an, pe 8 noiembrie, se sarbatorește Ziua Internaționala a Radiologiei. „Imaginați-va pentru…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.414.647. De asemenea, 304 decese au fost anunțate de autoritați in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.…

- Numarul de paturi din zona rosie a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara, destinate cazurilor COVID-19, a fost suplimentat incepand de luni ca urmare a "exploziei" de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, a declarat managerul unitatii, Cristian Oancea, potrivit…

- Numarul de paturi in „zona roșie” a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara a fost suplimentat incepand de astazi. Cele 23 de paturi in plus, destinate pacienților cu Covid 19, se afla in secția de boli infecțioase a unitații. „In ultimele zile, a fost o…

- La ce mai sunt buni medicii? Presiune pe cadrele medicale: „Il cer pur și simplu”. Certificatul COVID intre egoism și responsabilitate La ce mai sunt buni medicii? Presiune pe cadrele medicale: „Il cer pur și simplu”. Certificatul COVID intre egoism și responsabilitate Unii romani pun presiune pe medici…

- La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara au ajuns pacienți in stare grava, cu COVID-19, pretinzand ca sunt vaccinați, dar cu certificate false de imunizare.Vina le aparține medicilor de familie care accepta contra unor sume de bani sa emita adeverințe fictive de vaccinare, spun infecționiștii.…

- Crestere ingrijoratoare a cazurilor noi de COVID-19, inregistrate marti. Au fost 544 de imbolnaviri raportate – un record pentru ultimele aproape 100 de zile, cu cele mai multe cazuri noi in Bucuresti. Continua sa creasca rapid si numarul pacientilor cu coronavirus care au nevoie de spitalizare. In…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu, a anunțat ca au fost incepute demersurile pentru revenirea spitalului la statutul de unitate care trateaza exclusiv pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Spitalul fusese redeschis și pentru alte patologii in data de 20 mai. La nivel național,…