Voluntarii CERT Transilvania au organizat o noua campanie umanitara in prag de sarbatori, ajutand 150 de familii nevoiașe dar și zeci de bunici singuri. Reprezentanții CERT Transilvania au ajuns in...

Reprezentanții administrației locale din Campia Turzii anunța deschiderea patinoarului din localitate dar și a Orașelului Copiilor. Anunțul a fost facut de primarul Dorin Lojigan care spune ca...

140 de familii cu o situație materiala dificila și bunici singuri precum și 150 de copii care locuiesc in zonele greu accesibile ale Munților Apuseni vor primi și in acest an, sprijin in pragul...

Pana la finalul lunii vor fi finalizate pregatirile logistice privind vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varsta intre 5 si 11 ani, a anuntat coordonatorul campaniei naționale de imunizare, Valeriu...

In aceasta saptamana, pana in 24 octombrie inclusiv, se mai pot depune solicitari de finanțare in cadrul Programului MOL pentru sanatatea copiilor, ediția a 13-a, 2021. PROGRAM MOL PENTRU SANATATEA...

Pfizer si BioNTech au anuntat vineri ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) cererea de autorizare pentru utilizarea vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11...

Iarna iși face deja simțita prezența in județul Cluj. Pe varful Vladeasa din munții Apuseni, la stația meteo, a nins, așezandu-se un strat subțire de zapada, anunța cei de la CERT Transilvania.