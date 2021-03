Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, sesizarea Comisiei speciale a Consiliului cu propunerea de analizare a revocarii lui Lucian Netejoru din functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al…

- Unul dintre cei patru barbați reținuți la Dej, pe 23 februarie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fața de ceilalți trei tineri a fost dispusa masura controlului judiciar. ”Cu privire la cei 4 barbați reținuți la data de 23 februarie ca urmare a savarșirii infracțiunilor de amenințare, talharie…

- 15 judecatori și procurori, o parte dintre care figureaza in mai multe dosare penale sau au fost vizați de anchete jurnalistice, au solicitat licențe de avocat, iar o parte le-au și primit deja. Potrivit unei hotariri a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, printre cei care au primit licențe…

- Procuratura Republicii Moldova, condusa de Alexandr Stoianoglo, ascunde anumite evenimente și fapte ale unor personaje din dosarul numit generic „Laundromat”. La momentul producerii acestei operațiuni de proporții de spalare a banilor prin Republica Moldova, Alexandr Stoianoglo, care era pe atunci…

- Pasagerii a doua avioane ajunse in orașul turistic din Mexic sunt blocați in aeroport din 30 ianuarie. Peste 100 de romani sunt reținuți și au intrat in greva foamei. Ministrul Bogdan Aurescu a solicitat ambasadorului mexican la București clarificarea motivelor acestor decizii și sistarea acestor masuri…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca, incepand de ieri si pana pe 21 februarie, vor fi organizate consultari scrise si intalniri in legatura cu noile proiecte de modificare a legilor justitiei. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES vor avea loc consultari scrise si intalniri in cadrul dezbaterii…

- Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența prin care judecarea apelurilor in complete formate din 3 judecatori se va face cazul proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2023. In procesele pornite incepand de la 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile, inclusiv…