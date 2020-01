Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit in noaptea de Revelion sa stinga un incendiu izbucnit la o vila din lemn situata in stațiunea Poiana Brașov. La intervenție s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD. „S-au autoevacuat opt persoane. Nu au fost probleme deosebite.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta" al judetului Mehedinti a organizat, cel de al cincilea seminar privind pregatirea autoritatilor locale in cazul producerii de inundatii si cutremure, desfasurat in cadrul unui proiect transfrontalier.

- O masina a cazut in Dunare, in urma unui accident rutier produs in zona localitatii Liubcova din judetul Caras-Severin. Un echipaj al Politiei de Frontiera a reusit sa ancoreze autoturismul pana la sosirea pompierilor militari, care l-au tras afara din apa. Intrucat in masina nu se aflau persoane,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Drobeta” al judetului Mehedinti are in dotare trei noi ambulanțe SMURD tip B. Noile ambulanțe SMURD vor asigura cetațenilor din judetul Mehedinti un raspuns mai rapid și eficient in lupta cu secundele care pot face diferența dintre viața și moarte. Noile ambulanțe…

- O explozie a avut loc in localitatea Simian din judetul Mehedinti, in balconul unui apartament. In urma acesteia, o tanara de 29 de ani a fost ranitaI la maini si picioare, fiind transportata la spital potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,…

- Specialistii Serviciului Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor din cadrul I.S.U. „Drobeta” al judetului Mehedinti au sustinut astazi, 30 octombrie, la sediul inspectoratului, convocarea semestriala de instruire cu sefii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta de la nivelul…

- Miercuri dimineata, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a fost solicitata sa intervina pentru asanarea unui element de munitie ramas neexplodat din timpul conflictelor armate, in localitatea Gvardenita, apartinatoare comunei Balacita.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a organizat, vineri, un seminar privind interventia in cazul producerii de inundatii si cutremure. Potrivit ISU Mehedinti , activitatea a avut loc in orasul Vanju Mare, acolo unde au participat reprezentanti ai autoritatilor locale…