Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de gospodarii din localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa au fost afectate vineri de inundatiile cauzate de viiturile formate pe raul Jiu si pe afluentii acestuia, 282 de persoane fiind evacuate din calea apelor, fara sa fie consemnate victime omenesti, se arata intr-o informare…

- Aproximativ 400 de gospodarii din localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa au fost afectate vineri de inundatiile cauzate de viiturile formate pe raul Jiu si pe afluentii acestuia, 282 de persoane fiind evacuate din calea apelor, fara sa fie consemnate victime omenesti, se arata intr-o informare…

- Un numar de 75 de pompieri militari, cu 20 de mijloace tehnice, au fost mobilizati si intervin pentru evacuarea persoanelor aflate in pericol si pentru limitarea efectelor negative ale inundatiilor care au avut loc vineri dimineata in zona Valea de Brazi-Campu lui Neag, din Valea Jiului, dupa revarsarea…

- Opt persoane, respectiv trei adulti si cinci copii, au fost evacuate, joi, de pompieri din locuintele afectate de ape in zona Fardea, din estul judetului, unde este cod rosu de inundatii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU…

- Patru tineri au fost arestați in dosarul valutei false. Alte șase persoane au fost plasate sub control judiciar. Este vorba de un grup infracțional constituit in Valea Jiului. Gruparea infracționala era condusa de Florin Țurcaș, fost consilier local la Petrila, care de altfel mai avea antecedente…

- "Unul dintre muncitorii prinsi sub turnul de extractie prabusit al minei Uricani a fost gasit. Se fac eforturi pentru scoaterea acestuia de sub o placa de beton. Nu prezinta semne ca ar fi in viata", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, Anemona…

- Cautarile celor doi barbati prinsi sub daramaturi, miercuri, la fosta exploatare miniera Uricani, din Valea Jiului, dupa ce un turn de extractie a carbunelui s-a prabusit, s-au oprit peste noapte, ele urmand sa fie reluate joi dimineata. "In ciuda eforturilor sustinute ale pompierilor salvatori si ale…

- Potrivit unui ordin al Secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, patru cadre medicale The post Medici de la Timisoara si Craiova vin in judet pentru a oferi sprijin in lupta cu epidemia de coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .