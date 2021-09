Peste 1 milion de locuinţe şi firme din Louisiana şi Mississippi nu au încă energie electrică în urma uraganului Ida Alimentarea cu energie a fost totusi reluata miercuri dimineata in estul orasului New Orleans, a anuntat compania Entergy, care a avertizst ca ar putea sa dureze mai multe saptamani sa reia alimentarea cu energie in unele zone unde turnurile de transpitere s-au transformat intr-un morman de fiare. Oficialii din Terrebonne, care include Houma, au emis un comunicat prin care le-a spus locuitorilor ca se pot intoarce in zona, dar au avertizat cu privire la lipsa energiei electrice si a serviciilor de baza. ”Consideram ca este important sa stiti ca nu exista adaposturi, electricitate, resursele sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

