Pesta porcina va cuprinde mai mult de jumatate din Romania, avertizeaza autoritatile de la Bruxelles

Stiri pe aceeasi tema

- In Teleorman – 4 cazuri de infectie cu virusul West Nile in Eveniment / on 24/08/2018 at 11:06 / 56 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile si sase decese au fost inregistrate din 2 mai si pana in prezent, conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii…

- 56 cazuri de meningite cauzate de infecția cu virusul West Nile s-au înregistrat din mai pâna acum, existând șase decese, precizeaza Ministerul Sanatații. Trei dintre decese s-au înregistrat în București și câte unul în județele Iași, Galați și Covasna.…

- Pana la aceasta data au fost confirmate focare de boala in opt exploatatii comerciale din judetele Tulcea si Braila, iar numarul total al porcilor ucisi a ajuns la 117.704, atat in exploatatiile comerciale cat si in gospodariile populatiei. Judetele afectate de PPA sunt Satu-Mare, Bihor, Salaj,…

- Potrivit Comisiei Europene, prezenta pestei porcine africane s-a confirmat in alte 5 judete din Romania. Boala se extinde atat de repede, in tara, incat chiar medicii veterinari au ajuns sa-i sfatuiasca pe gospodari sa isi vanda din timp animalele, ca sa nu si le vada masacrate si aruncate in gropi…

- Potrivit Comisiei Europene, prezenta pestei porcine africane s-a confirmat in alte 5 judete din Romania. Potrivit estimarilor Comisiei Europene, pesta porcina africana - confirmata deja in 8 judete din tara - ar urma sa se extinda in alte 5 judete, pana la finele lunii august. Astfel, daca pana acum…

- Numarul judetelor in care se inregistreaza focare de pesta porcina africana ar putea creste de mai mult de doua ori, in perioada urmatoare, se arata intr-un document publicat in Monitorul Oficial al Uniunii Europene, in urma cu nici doua saptamani. Iar daca boala s-ar extinde, alte cateva…

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, pana vineri dimineata. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala si 17 judete intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara. Meteorologii au emis miercuri…

- Potrivit CNSCBT, citat de news.ro, in cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 57 de decese, ultimul fiind la un bebelus de 11 luni din judetul Botosani, nevaccinat. Cele mai multe decese, respectiv 9, s-au inregistrat in Timis. Au mai fost inregistrate decese, astfel:…