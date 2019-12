Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit, pentru prima data, țara in care prețul carnii de porc este cel mai mare din Europa. Prețul de piața al porcilor in viu la poarta abatorului a ajuns la un nou maxim istoric, in saptamana 25 noiembrie – 1 decembrie.

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: ALERTA de pesta porcina africana. Ce masuri obligatorii trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii bolii Primaria Alba Iulia: ALERTA de pesta porcina africana. Ce masuri obligatorii trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii bolii Primaria municipiului…

- CRIZA… Din cauza pestei porcine si a deprecierii monedei nationale, carnea de porc va fi cu 15-20% mai scumpa anul acesta de Sarbatori. Directorul executiv al Asociatiei Romane a Carnii, Dana Tanase, a declarat ca ne confruntam cu o criza a carnii de porc: “Pesta porcina a devastat China si Asia, astfel…

- "Ne confruntam cu o criza a carnii de porc. Pesta porcina a devastat China si Asia, astfel ca UE exporta masiv in aceasta regiune. Acest lucru a facut ca, de la inceputul anului, pretul carnii de porc in Europa sa creasca cu 30-", a precizat Tanase. La aceasta se adauga si deprecierea leului din ultima…

- Carnea de porc, atat de preferata de romani, se tot scumpește de un an. In preajma sarbatorilor de iarna prețurile vor crește din nou. Producatorii reclama pagube de jumatate de miliard de euro provocate de pesta porcina.