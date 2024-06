Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va gasi alte piete pentru cerealele sale, dupa ce Uniunea Europeana a decis majorarea tarifelor la importurile de cereale rusesti, a anuntat, luni, agentia rusa de presa TASS, citand declaratia ministrului Agriculturii, Oksana Lut, relateaza Reuters.

- Din capacitatea totala disponibila pentru meciul Dortmund - Real Madrid, 86.600 de locuri, 58 la suta au revenit fanilor lui Dortmund și Real Madrid. Alte 10.000 de tichete au putut fi cumparate de suporterii neutri sau care locuiesc in Anglia. Cel mai bine poziționat loc pe Wembley se vinde cu 32.250…

- In aceasta seara, ASUS va ține o prezentare online in care va dezvalui urmatoarea generație de PC handheld de gaming, ROG Ally. A trecut deja un an de la debutul primei generații, care s-a bucurat de un succes mare in piața, fiind foarte apreciata de catre cei care iși doresc o „consola” portabila cu…

- Piața neagra a țigaretelor crește in martie 2024 pana la 9,8% din totalul consumului, comparativ cu 7,7% in ianuarie, conform studiului realizat de o companie de profil. Este cea mai abrupta creștere la doua luni, din septembrie 2013.

- Piața energetica din Romania s-a confruntat duminica, 31 martie, cu o situație excepționala, cu prețuri negative in anumite intervale orare pe piața bursiera spot. Este o situație rar intalnita pana acum, in care producatorii de energie sunt platiți pentru a-și evacua surplusul de electricitate pe care…

- Iata ca ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai importante sarbatori creștine, Paștele. Astfel, apare și intrebarea de unde putem cumpara carne de miel la un preț mai decent. Ei bine, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca fermierii au promis ca vor vinde carnea de miel la prețul corect.…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

