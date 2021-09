Pestă porcină în Ocnița! 22 de localități puse sub ”supraveghere” S-a descoperit pesta porcina la porci domestici in Ocnița. Din aceasta cauza, 22 de localitați sunt acum ”sub observație”. O exploatație de porci domestici din Ocnița se confrunta cu pesta porcina. ”In urma confirmarii pestei porcine africane la porcii domestici dintr-o exploatație de pe raza localitații Ocnița, la propunerea DSVSA BN, prefectul judetului a fost notificat in vederea convocarii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) la data de 29.09.2021, in vederea actualizarii și aprobarii Planului de masuri pentru combaterea si prevenirea difuzarii virusului PPA pe teritoriul județului… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

